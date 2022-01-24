شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من حاجز الـ 90 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين بارتفاع كبير في ظل توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب على الطاقة مع تلاشي تداعيات انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون على الاقتصادات الكبرى في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية أرتفع لنحو 89 دولار للبرميل بعد استمرار مكاسبه الأسبوعية لخمسة أسابيع على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع أسبوعي متصلة منذ أكتوبر الماضي.