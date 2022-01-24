شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن نشاط صادرات الملابس الجاهزة المصرية خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 41% لتسجل 2 مليار و 49 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل مليار و 457 مليون دولار فى عام 2020.

هذه الأرقام هى الأعلى لقطاع صادرات الملابس وتعد زيادة تاريخية لم يسبق أن تم تحقيقها فى أى وقت سبق.

اجتذاب 23 مصنعا جديد فى عام 2021.

المجلس التصديرى للملابس نجح فى إعادة جذب 11مصنع يتبع قطاع الملابس الجاهزة من المصانع الصغيرة والمتوسطة.

انتهاج سياسة واضحة من المجلس تهدف إلى تهيئة الظروف المحيطة بعملية التصدير.

التوسع فى الخدمات المقدمة مثل الخدمات الترويجية والتسويقية.

اعداد عدد من المبادرات لتطوير أدوات التسويق الإلكترونى لمصدرى المجلس من خلال تحديث أو إنشاء مواقع إلكترونية وتصوير منتجات الملابس الجاهزة وتصميم كتالوج إلكترونى.

الاشتراك فى 4 معارض دولية ومحلية للترويج للملابس الجاهزة.

توفير 33 فرصة تصديرية وترتيب 22 لقاء ثنائى بين مصدرى المجلس ومشتريين من مختلف الأسواق العالمية.

تنظيم 32 ورشة عمل وبرنامج تدريبى لتعزيز القدرات التصديرية والكفاءة الإنتاجية.