شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مدارس جديدة ومكتبات في قرى الصعيد ووجه بحرى ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة فى مختلف محافظات الجمهورية، خاصة القرى والنجوع والعزب بتكاليف إجمالية تصل لنجحو 900 مليار جنيه.

وأشارت المبادرة أنه فى مركز دشنا، محافظة قنا تحديدا فى مجلس قروى ابوشوشة، جار الاستمرار فى إنشاء المجمع الخدمى بمجلس قروى أبو شوشة نسبة تنفيذ 88%، مع الانتهاء من رفع كفاءة مدرسة نعيم عبد اللطيف الاعدادية وبدأ العمل بها،علاوة على رفع كفاءة الوحدة الصحية بالعضاصية نسبة تنفيذ 90%، وانشاء محطة الرفع ونسبة تنفيذ 80%.

وأضافت المبادرة الرئاسية أنه فى محافظة البحيرة جار العمل فى مشروع إنشاء مكتبتى بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن حوالى 65%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشطيب النهائى للمكتبة قبل نهاية الشهر الجاري.