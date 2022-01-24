شكرا لقرائتكم خبر عن «تقييم»: 13 مركزا جديدا لتقدير أضرار المركبات في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، عن منحها 872 عضوية جديدة في 2021م، فيما بلغ عدد الحاصلين على عضوية الزمالة حتى الآن 182 عضوا، وهي أعلى عضوية تقدمها الهيئة في التقييم، وفي جانب التدريب والتأهيل، قدمت الهيئة عبر أكاديمية تقييم الذراع التدريبية لها أكثر من 300 دورة تدريبية، استفاد منها ما يفوق الـ 7800 عضو متدرب، في مختلف فروع تقييم العقارات، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، وأضرار المركبات، بالإضافة إلى افتتاح 13 مركزا لتقدير أضرار المركبات، ليصل مجموع مراكز تقدير أضرار المركبات إلى 24 مركزا في مختلف مناطق ومدن المملكة، وقد تم من خلالها تقدير أضرار ما يفوق الـ 880 ألف مركبة.

ونوهت الهيئة بعدد من التفاصيل في العام الماضي، منها تعيين م. فيصل المنديل أمينا عاما للهيئة، واعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، كما تم اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، بالإضافة إلى اعتماد إستراتيجية الهيئة 2022 - 2025م.

وتواصل الهيئة دورها الذي تمارسه في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية الرائدة في مجال التقييم والجهات ذات العلاقة، حيث استطاعت الهيئة الحصول على موافقة معهد صناعة السيارات البريطاني IMI على الاعتماد المتبادل من خلال عضوية الزمالة التي تمنحها الهيئة في تقييم أضرار المركبات وبين عضوية الزمالة التي يقدمها معهد صناعة السيارات IMI، التي تعد أعلى عضوية يمنحها المعهد، حيث أصبح بإمكان الحاصلين على زمالة الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات، الحصول على عضوية المعهد ووفقا للاعتماد المتبادل، وهي أول منظمة عربية تحصل على هذا الاعتماد من معهد صناعة السيارات IMI على مستوى الشرق الأوسط، وتحديدا في أضرار المركبات، إضافة إلى اعتماد مركز تقييم للتدريب والتطوير من قبل المعهد، لتنضم للاعتمادات الدولية السابقة في فروع تقييم العقار والآلات والمعدات، والمنشآت الاقتصادية.

وأسهمت الهيئة بالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية «هدف»، باعتماد دعم 4 شهادات مهنية في التقييم، وهي الشهادات التي يحصل عليها عضو التقييم بعد استكماله المسار التدريبي والحصول على ساعات الخبرة المطلوبة في فروع التقييم، وفي جانب إثراء المحتوى المهني في مهنة التقييم فقد أقامت الهيئة أكثر من 54 لقاء مهنيا ورشة عمل ولقاء وندوة حول مهنة التقييم كمنتدى التقييم العقاري، وإطلاق سلسلة ساعة زميل.

وتحرص الهيئة على تطوير منظومة التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة قيم، وهي منصة إلكترونية تربط الباحثين عن خدمات التقييم بمنشآت التقييم المرخصة، وتتيح لهم إدارة طلب التقييم بشكل إلكتروني حتى عملية الدفع واستلام التقرير، حيث بلغت عمليات التقييم أكثر من 127 ألف عملية عبر منصة قيم، بالإضافة إلى نظام قيمة، وهي نافذة لتقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الهيئة، كما قامت بخدمة أكثر 25 ألف عميل من خلال قنوات التواصل المتعددة.