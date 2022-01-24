شكرا لقرائتكم خبر عن بـ4 مليارات ريال.. «تصفية» تنهي مساهمة «شاطئ القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم بمحافظة الخبر لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بنحو 4 مليارات ريال.

وأكدت «تصفية» أن إجراءات الإفراغ ستُنْجَزُ في أسرع وقت؛ تمهيدًا لصرف حقوق المساهمين.

يذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف تزيد على 5 ملايين متر مربع في تاروت بمحافظة القطيف، مما يجعل إجمالي الأمتار المبيعة من قبل «تصفية» منذ تشكيلها يتخطى حاجز الـ 57 مليون متر مربع من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن «تصفية» وصلت إلى رقم قياسي في إجمالي المبالغ، التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين إذ بلغت حتى اليوم أكثر من (15) مليار ريال.