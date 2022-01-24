شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: تنفيذ تطوير مركز شباب ومشروعات صرف صحى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة القرى والنجوع والعزب بتكاليف إجمالية تصل لنحو 900 مليار جنيه .

وأشارت المبادرة فى بيان لها إلى أنه في محافظة سوهاج، تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري لمركز شباب "البلابيش قبلي" بمركز دار السلام، بجانب إنه جار العمل بمشروعين:

الأول مشروع صرف صحي قرية "روافع العيساوية" بمركز المنشأه، محطة الرفع وشبكات الانحدار بالقرية.

والثانى إنشاء كوبرى ترعة نجع حمادى الشرقية - الكيلو 9 - كوبرى "البلابيش المستجدة" بمركز دار السلام.

اضافت المبادرة انه فيما يتعلق بمجمع خدمات المواطنين بالوحدة المحلية لقرية فاو قبلي تم انجاز أكثر من ٩٧% نسبة إنجاز. حيث تم الانتهاء تماماً من أعمال التشطيبات الداخلية للمجمع وجاري أعمال التشطيبات النهائية الخارجية المحيطة بالمبنى.