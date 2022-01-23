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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة المساهمات العقارية «تصفية» أتمت أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، بالمزاد العلني الذي أقيم بمحافظة الخبر؛ لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من 4 مليارات ريال. وأكدت «تصفية» أن إجراءات الإفراغ ستنجز في أسرع وقت؛ تمهيدا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة. وتبلغ مساحة أرض شاطئ القطيف 5 ملايين م2 في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف. يذكر أن «تصفية» سجلت رقما قياسيا بإجمالي المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين، والتي بلغت حتى اليوم أكثر من 15 مليار ريال.

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