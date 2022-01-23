شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 23-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-1-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، دلتا للطباعة والتغليف، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، المصرية لنظم التعليم الحديثة. إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، دلتا للطباعة والتغليف، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه. البورصة تخسر 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 167.7 مليون ورقة مالية بقيمة 513.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.28%، والعرب على 6.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 35.9 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 11655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13752 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4822 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1151 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 179.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 67 ألف سهم، 10 أسهم، 273 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 180 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 13 سهم، 73773 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 179.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 67 ألف سهم، 10 أسهم، 273 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 180 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 13 سهم، 73773 سهم، على التوالي.





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