شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23-1-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط إحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.





البورصة تخسر 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه. البورصة تخسر 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، دلتا للطباعة والتغليف، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، البدر للبلاستيك، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 167.7 مليون ورقة مالية بقيمة 513.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.28%، والعرب على 6.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 35.9 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 11655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13752 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4822 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1151 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 23.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 115 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 22.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.42%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.427 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.93%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.53%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 82.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.30%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.16%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 9.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.