الاقتصاد

ننشر جداول صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 جداول صرف المرتبات للعاملين في الدولة والصادر عن وزارة المالية ، حيث ستبدأ وزارة المالية فى صرف رواتب 6 ملايين ونصف المليون موظف بالدولة لشهر يناير 2022 أول شهور العام الجديد، يوم غد الإثنين 24 يناير الجارى، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و30 و31 يناير 2022.

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وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن الرواتب ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس .

 

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مرتبات العاملين

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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