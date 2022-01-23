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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة المقاولات بغرفة الرياض نظمت لقاء للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين وجهودها لتطوير القطاع، من خلال تسليط الضوء على عدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة للنهوض بالقطاع.

وأوضح رئيس الشؤون التنظيمية بالهيئة المهندس أحمد العبودي، أن المرحلة الماضية شهدت إكمال عدد من المبادرات ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع، منوها بأهمية الشراكة مع الغرف التجارية والمقاولين وبقية أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وبين أن المبادرات التي أطلقت سواء كانت تنظيمية كترخيص المقاولين أو خدمية كأكاديمية الهيئة، تهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى العاملين فيه.

وأفاد أن الهيئة أطلقت مبادرة الخدمات الاستشارية والتي تقدم 94 خدمة استشارية وإرشادية تخدم المقاول والمالك والمهتم بالقطاع، وأطلقت خدمة منصة المشاريع لمساعدة الأفراد والشركات الخاصة في طرح مشاريعها للمقاولين، وخدمة البحث عن مديرين للمشاريع الصغيرة والتي تساعد على تفادي الكثير من الأخطاء وتسهل التعامل بين المقاول والمالك.