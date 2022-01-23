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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة نجران أطلقت خدمات حجز واستخراج تأشيرات عدد من الدول عبر مكتب الشركة العالمية لإصدار التأشيرات الدولية، أو من خلال جهاز الخدمة الذاتية بمقر الغرفة، وذلك بدءا من يوم الخميس 27 يناير الجاري. وأكدت الغرفة إطلاق خدمات حجز وإصدار التأشيرات الدولية لدول بريطانيا، وفرنسا، واليونان، والتشيك، انطلاقا من سعيها لتسهيل المعاملات الاقتصادية ودعم عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.



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