14.7 % تراجع أرباح المراعي بالربع الرابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع صافي أرباح شركة المراعي في الربع الرابع من 2021 بنسبة 14.7% لتسجل 287 مليون ريال مقابل 336 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام 2020. وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس أن إجمالي الربح بلغ 1.19 مليار ريال خلال الربع الرابع مقابل 1.23 مليار ريال خلال الربع المماثل بتراجع 3%.

وعلى صعيد نتائج العام بالكامل فقد تراجع صافي الربح بنسبة 21.2 % لتسجل 1.56مليار ريال، مقابل 1.98 مليار ريال خلال الفترة المماثلة. وبلغت ربحية السهم خلال العام الماضي 1.59 ريال، مقابل 2.02 ريال خلال الفترة المماثلة.

أسباب تراجع الأرباح الإيرادات

ارتفعت بنسبة 11.5% مقابل السنة الماضية وذلك بسبب تحسن أوضاع السوق مقارنة بالسنة الماضية المتأثرة بـ (كوفيد 19) والقيود المتعلقة بها. المفتاح الأساسي للنمو كان قطاع المخابز والذي ارتفع بنسبة 21.5% متبوعا بارتفاع في قطاع الألبان ومشتقاته، حيث شهدت ارتفاعا في المنتجات الطازجة والمنتجات طويلة الأجل بنسبة 12% مقابل السنة الماضية، النمو الإيجابي كان مشهودا خلال كل القنوات والدول ماعدا مملكة البحرين (والتي لم تشكل اختلافا كبيرا بسبب الطرح لضريبة القيمة المضافة في بداية السنة)، وكان التقدم ملحوظا في سلطنة عمان والتي عادت إلى النمو الإيجابي بعد الانخفاض خلال السنتين الماضية بسبب المنافسة الشديدة في القطاع.

انخفض 3.2% بسبب ارتفاع تكلفة السلع الأساسية الزراعية والألبان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن العالمية ومواد التغليف التي أسهمت في انخفاض صافي الربح.

مصاريف البيع والتوزيع

ارتفعت بمبلغ 29.6 مليون ريال وبمعدل 4.9% متماشية مع النمو في الكمية والإيرادات.

المصاريف العمومية والإدارية

ارتفعت بمبلغ 9.9 ملايين ريال وبمعدل 7.6% متماشية مع النمو التجاري العام.

المصروفات الأخرى

ارتفعت بمبلغ 7.9 ملايين ريال، وذلك بسبب تأثير السنة الماضية، حيث صافي المصروفات للسنة الماضية تضمن ربح لمرة واحدة بسبب بيع حقوق أسهم.

عكس (خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية:

أسفرت عن خسارة بمبلغ 11.0 مليون ريال بسبب مخاطر الائتمان المعدلة مستقبلا، متأثرة بشكل رئيس بارتداد قناة خدمات التمويل.

تكلفة التمويل

انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 53.6 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض معدلات التمويل وانخفاض متوسط صافي الدين.

نتائج القطاعات الرئيسة

وأوضحت الشركة أن النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسة التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل جاءت وفق ما يلي:

