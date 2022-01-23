النطاق السعري لطرح شركة علم بين 113 و128 ريالا

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وتستهدف شركة علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي جمع ما يصل إلى 3 مليارات ريال (820 مليون دولار).
وأوضحت الرياض المالية أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بدأت أمس وتنتهي يوم 28 يناير 2022.
وتمثل العملية طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، ما يشكل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة. ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3.99 ملايين سهم.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 7.2 ملايين سهم، وهو ما يمثل 30% من أسهم الطرح، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.8 مليون سهم كحد أدنى بما يمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.
طرح شركة علم
- فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة
المؤسسات
- البداية 23 يناير 2022
- النهاية 28 يناير 2022
- النطاق السعري بين 113 ريالا و128 ريالا.
- حجم الطرح 24,000,000 سهم تمثل 30% من رأس المال.
- حصة الأسهم المخصصة للمؤسسات 16,800,000 سهم تمثل 70% من أسهم الطرح.
- حصة الأسهم المخصصة للأفراد 7,200,000 سهم تمثل 30% من أسهم الطرح.
- الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمؤسسات 100,000 سهم.
- الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمؤسسات 3,999,999 سهما.
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