«النقل» تجري دراسات لدهانات الطرق وخلطات الاسفلت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال عام 2021 عددا من الدراسات والأبحاث؛ لتحقيق الجودة والاستدامة والتميز على الطرق التابعة للوزارة، من بينها دراسة تقييم أداء دهانات الطرق ودراسة تطوير خلطات اسفلتية، وذلك من خلال تنفيذ تجارب وأبحاث. وتجري وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر مختبرها المركزي الذي يعد الأوحد من نوعه في الشرق الأوسط عددا من التجارب والأبحاث العلمية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية للوصول للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، كما تهدف الدراسات لمواكبة أحدث ما توصلت له التجارب العملية وبما ينسجم مع توجه الوزارة في تبني التقنيات الحديثة والآليات التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. أبرز الدراسات التي أجرتها الوزارة: دراسة تقييم أداء دهانات الطرق





تستهدف الدراسة تقييم أساليب اختيار مواد الدهانات نفذت الدراسة على عدد من الطرق داخل وخارج النطاق العمراني تعمل على الارتقاء بالجودة والانعكاسية وتحسين السلامة على الطرق نتج عن هذه الدراسة تطوير دليل يتضمن أسس اختيار مواد الدهانات وأساليب التنفيذ

دراسة تطوير خلطات اسفلتية للمعالجات السطحية الرقيقة



تهدف إلى تطوير أساليب صيانة الطرق والتحكم بالتكاليف، وزيادة مقاومة الانزلاق، والارتقاء بجودة وأمان القيادة.



تكمن مخرجات الدراسة في تطوير الدليل الفني لأعمال التصميم والإنتاج والتنفيذ للخلطات المطورة.

دراسة تقييم أساليب تصميم الخلطات الاسفلتية



تهدف الدراسة إلى تقييم أداء الخلطات الاسفلتية المصممة بنظام سوبيروف وطريقة مارشال.



تقييم أداء الخلطات الاسفلتية المتضمنة إضافة للمحسنات البيتومينية.



الارتقاء بالأداء وسنوات الخدمة للطرق



تكمن مخرجات الدراسة في تطوير أساليب تصميم الخلطات الاسفلتية.



دراسة تقييم خلطات اسفلتية خاصة بالطرق الزراعية



تهدف الدراسة إلى تقييم سماكات الرصف للطرق



تقييم الحاجة إلى إضافة المحسنات



تقييم التأثير الهدام للشاحنات على الطرق



تكمن مخرجات الدراسة في تطوير دليل فني لأسس تقييم الأداء لشبكة الطرق.



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