شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسهم السعودية والكويت وقطر بجلسة الأحد.. وصعود سوق البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.23% خاسرًا 151.13 نقطة ليغلق عند مستوى 12139.83 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصتي قطر والكويت، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.11% رابحًا 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1814.54 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.23% خاسرًا 151.13 نقطة ليغلق عند مستوى 12139.83 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.4% خاسرًا 364.08 نقطة ليغلق عند مستوى 25706.7 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.9 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.06%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.89%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والأدوية بنسبة 1.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.75%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.67%، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 1.63%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.61%.

وقفز 22 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 6.58%، ثم سهم "العربية" بنسبة 2.55%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 1.5%، وتراجع 181 سهمًا على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 3.73%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 3.14%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم "أكوا باور" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 302.7 ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسرًا 13.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7350.62 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسرًا 12.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8015.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% خاسرًا 17.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6043.56 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% خاسرًا 27.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6319.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.5 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.3 ألف صفقة، وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.59%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

بورصة قطر

كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.19% خاسرًا 23.89 نقطة ليغلق عند مستوى 12488.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.2 مليون سهم بقيمة 397.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8807 صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 19 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفض قطاعي البنوك والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.43%، 0.32%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.53%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.11% رابحًا 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1814.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 503.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 10.37% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 2.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 8.23% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 0.82% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.22%.

فيما تراجعت 4 أسهم وهم مجموعة جي أف إتش المالية، زين البحرين، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.86%، 0.71%، 0.33%، 0.15%، على التوالي.