’’المركزي‘‘ يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك الخميس المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك المركزي، أنه بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونص القرار على أن تكون الإجازة بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.