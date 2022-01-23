شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم شركة كوكاولا مصر بقيمة 1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية اليومي، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة تصنيع وتعبئة كوكاولا مصر، لعدد 45.5 مليون سهم بقيمة 1.928 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق خارج المقصورة)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم المجموعة الدولية للإنشاءات والاستثمار العقاري-إيماك لعدد 58 مليون سهم بقيمة 58 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 750.923 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 167.7 مليون ورقة مالية بقيمة 513.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.28%، والعرب على 6.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 35.9 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 11655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2015 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 13752 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2176 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 4822 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1151 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.