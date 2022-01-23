شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل البنوك الخميس المقبل بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى منذ قليل أنه بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 .

كان الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصـري، كشف بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال العشـرة أشهر الأولى من السنة الميلادية 2021( يناير / أكتوبر) نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما حققت خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2021 ارتفاعا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2020).

كما أظهرت البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020).