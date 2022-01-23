شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الانتهاء من 1300 مشروع بـ113 مليار جنيه خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 23-1-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في مجال الإسكان والمرافق بلغت حوالي 1300 مشروع تنموي، بتكلفة كلية تقدر بنحو 113 مليار جنيه،

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، والذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كافة البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

ويستعرض العدد الثاني من التقرير، الملامح الأساسية لكافة البرامج التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجهاتها التابعة، والبيانات التفصيلية للاعتمادات المالية الموجهة لتنفيذ البرامج، وأهم مؤشرات الأداء على مستوى المخرجات النهائية، وكذا الأثر الاستراتيجي والتنموي لكل برنامج على حدة، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

ويتناول التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي بلغت حوالي 1300 مشروع تنموي، بتكلفة كلية تقدر بنحو 113 مليار جنيه، منها إنشاء محور الفرافرة / ديروط بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ورافد أبو الروس /مطوبس/فوه (المرحلة الأولى) بطول 16 كم، فضلاً عن الانتهاء من طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، وطريق سيوة/ الواحات ووصلة أبو شروف بطول 400 كم، وكذا ربط طريق السادات بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي ( طريق شبين الكوم / طملاي المزدوج ) بطول 16 كم، وطريق يربط بين دير الأنبا صموئيل والطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بطول 22.5 كم، ورصف طريق يربط بين مدينة طور سيناء ووادي ميعر ووادي أبوحجاب بطول 25كم، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأتوستوراد بشارع صلاح سالم ومحور المشير بطول 8.6 كم.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي ساهم في توفير هذه السلعة الاستراتيجية بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الست الماضية وتجاوز التحديات والأزمات، لافتا إلي المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف، وأن تطوير هذه المنظومة تم جنبا الي جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقري والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز من نحو 4.2 مليون طن سنويا في عام 2018 الي 3.6 مليون طن خلال العام 2020/2021.

وجاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية ( بتروجاس) عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023.

وأوضح الملا أن قطاع البترول قام بتطوير هذه المنظومة بالكامل ورفع كفاءة عمليات استقبال البوتاجاز والنقل والشحن وتعبئة الاسطوانات والتداول والتوزيع حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي، لافتا إلي أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة وتصحيح اليات التسعير للوقود في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة البوتاجاز وبنيتها الأساسية والتي يعد تطويرها نتاجاً للإصلاح الذى تبنته الدولة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى هذا الزمن القياسى، يبعث برسالة للعالم كله، بأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ورجالها المخلصين تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل فى زمن قياسى، واستعادة الريادة فى مختلف المجالات، بالجهد والعمل الدؤوب، واصطفاف المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، لتحقيق طموحاتهم فى التقدم والرخاء والازدهار والعيش الكريم.

قال الوزير، فى حوار مفتوح مع المجتمع الملاحى والمجتمع التجارى خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته.. ضعوا أيديكم فى أيدينا.. لنتجاوز معًا أى تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضى معًا فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم».

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً موسعاً حول الإستعداد لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، لدعم التعاون بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات وممثلى الوزارتين .

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على الاستعداد الكامل وحرص الوزارة والقطاع السياحي المصري بأكمله على بذل قصارى الجهد لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 " والتي تستضيفه مصر هذا العام، بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه كما احترم أجدادنا القدماء البيئة وأقاموا آثاراً ضخمة للاستدامة والتي لا زالت موجودة حتى الآن واحترموا الطبيعة وعناصرها، فإننا نسير على خطى ونهج الأجداد للحفاظ أيضاً على البيئة وتحقيق الاستدامة من أجل الأجيال القادمة.

قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بزيارة تفقدية بمدينة الاسكندرية لكل من المركز اللوجيستي، ومأمورية ضرائب محرم بك، كما تفقد مركز التميز الذي يتضمن الجمارك والضرائب، وكذلك تضمنت الجولة عقد لقاءات مع ممثلي شعبة النقل الدولي والمستوردين والمصدرين وكذلك تم عقد لقاء مع عدد 32 توكيل ملاحي ، هذا بالإضافة إلى عقد لقاء مع ممثلي القطاعات المختلفة( صناعة - تجارة - خدمات- مهن حرة )، رافقه خلالها الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وياسر تيمور مستشار وزير الماليه للتطوير الضريبي ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك و مختار توفيق نائب رئيس المصلحة وسناء عبد المنعم مستشار رئيس مصلحه الضرائب و سيد صقر رئيس قطاع المناطق و مجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية بالبحيرة ورئيس لجنه الممول والضريبة بالغرفة التجارية وعدد من قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك.