شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ العقارية تحتفل بنجاح المزاد العقاري التاريخي الأضخم والأكبر والأقوى بمشاركة 30 تكتلاً عقارياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مزاد أرض شاطئ القطيف والذي أقيم الأربعاء الماضي تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، إعلان شركة المحافظ العقارية الاحتفال الكبير بالصفقة المليارية التاريخية الأضخم والأكبر في تاريخ لجنة المساهمات العقارية ومحافظة القطيف، بحصيلة مبيعات تجاوزت 4 مليارات ريال، لتسجل بذلك أيضاً إعلان نجاح أقوى مزاد عقاري في المملكة هذا العام بمشاركة 30 تكتلاً عقارياً يضم نخبة المستثمرين.

وحول هذا النجاح الاستثنائي صرح الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية قائلاً: "نحمد الله على فضله وتوفيقه، ونفخر بهذا الإنجاز العقاري التاريخي، والذي أتى بعد حصيلة جهد متواصل مستمر لأكثر من 3 أشهر، لتخطيط وإطلاق الحملة التسويقية لمزاد مسك تاروت، وبجهود ومتابعة "تصفية"، بالصورة التي تلائم قيمة ومكانة هذه الأرض المتفردة، وماتحمله من مقومات استثمارية يندر تكرارها، والذي أسفر بحمد الله عن حضور متألق لـ 150 مستثمراً شكلوا 30 تكتلاّ عقارياً، ورصدوا مايقارب 100 مليار ريال للمشاركة في هذا المزاد، والذين أعلنوا مشاركتهم وتسجيلهم المبكر بتسليم الشيكات المصدقة، وذلك قبل انطلاق المزاد بأكثر من أسبوع، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق مبيعات بلغت 4,197,609,834 ريال ، لأكبر وأضخم مزاد في تاريخ لجنة المساهمات العقارية، حيث أثبتت هذه الصفقة المليارية التاريخية القوة المتنامية لسوق العقار السعودي، وما يحمله من الفرص الاستثمارية القوية."

كما تميزت الحملة باستخدام وسائل تسويقية متنوعة عالية الجودة، شملت الإعلان عبر كبريات وسائل الإعلام المرئي والرقمي والمقروء والمسموع، شملت قناة العربية وإذاعة UFM وأبرز الصحف المحلية والإلكترونية.