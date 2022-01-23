شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ شبكات صرف صحي بقيمة 700 مليون جنيه بكفر الشيخ ومطروح ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، بدء أعمال التنفيذ لعدد من مشروعات المياه والصرف ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظتى كفر الشيخ ومرسى مطروح بحوالى 700 مليون جنيه.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن الشركة بدأت أعمال التنفيذ فى عدد من محطات المعالجة بمحافظة كفر الشيخ، وعددها 3 محطات، بطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل لنحو 200 مليون جنيه.

وأوضح رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة بدأت أيضا أعمال التنفيذ فى عدد من مشروعات حياة كريمة داخل 3 مراكز ومدن بمحافظة مرسى مطروح، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها تتمثل فى شبكات مياه وصرف ومحطات معالجة وعدد من محطات الرفع، لافتا إلى أن المراكز والمدن التى تشهد أعمال تنفيذ مشروعات هى سيدى براني والنجيلة والسلوم.

وأشار اللواء سيد العشرى، أنه جارى التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحصول على عدد من المشروعات ضمن المرحلة الثانية بمشروعات حياة كريمة، لافتا إلى أن هذه الأعمال تتمثل فى محطات رفع ومحطات معالجة ، موضحا أنه سيلتقي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبوع المقبل للتنسيق حول هذه المشروعات المقرر إسنادها لشركة التعمير والإسكان للمرافق.

وبالنسبة للمشروعات الجارى تنفيذها والموقف التفصيلي لها، قال اللواء سيد العشرى، أن مشروعات حياة كريمة تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة فى مختلف المواقع بالمحافظات التى تشهد تنفيذ المرحلة الأولى، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستهدف الانتهاء من كافة المشروعات المسندة فى وقت قياسى وقبل الموعد المحدد، وهذا هو كلمة السر فى هذه المعدلات المرتفعة.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن مبادرة حياة كريمة ستغير من حياة سكان الريف بمختلف المحافظات للأفضل، وتمثل نقطة نور حقيقة لهؤلاء السكان، موضحا أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على تنفيذ مشروعات مياه وصرف، بل تتضمن توفير كافة الخدمات لسكان القرى.

وبما يتعلق بالمشروعات التى تتولى شركة التعمير والإسكان للمرافق تنفيذها، أكد رئيس شركة التعمير، أن هذه المشروعات تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة للغاية تخطت الجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية من شركة التعمير على مختلف شركات المقاولات التى تم إسناد هذه المشروعات لها، موضحا أن العمل يسير بشكل منتظم وعلى مدار الساعة للخروج بنتائج جيدة فى مشروعات المبادرة الرئاسية.