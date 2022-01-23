شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تستقبل وفدا صناعيا عراقيا لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزلاط: فرص واعدة للتعاون الاستثماري الصناعي المشترك في ظل اهتمام حكومي بمشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة اعمار العراق الشقيق المباحثات تناولت الاستفادة من الخبرات المصرية في اقامة المناطق والمجمعات الصناعية المتكاملة والمدن الصناعية المتخصصة بدولة العراق

استقبل اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر الهيئة وفدا صناعيا عراقيا برئاسة المهندس عمار عبد الله مستشار وزير الصناعة والمعادن العراقية، واستهدف الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن المتخصصة والتجربة المصرية الناجحة في مشروع المطور الصناعي فضلا عن بحث دخول القطاع الخاص المصري في شراكة مع الجانب العراقي لتأهيل المصانع العراقية في ظل التوجه الرئاسي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.. وذلك بحضور السيد حامد عواد مدير هيئة المدن الصناعية العراقية والسيدة اكرام عبد العزيز مدير عام التخطيط بوزارة الصناعة والمعادن العراقية، وقيادات هيئة التنمية الصناعية وعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية العامة بالعراق.

وخلال اللقاء أكد الزلاط أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تعزيز اواصر التعاون بين الصناع في البلدين، والبدء في إنشاء مشروعات مشتركة لاسيما في المجالات التي يحتاجها السوق العراقي، لتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

وافاد رئيس الهيئة ان تلك الاجتماعات والزيارات تاتي تفعيلا لتوصيات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت اعمالها اكتوبر 2020 بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيسا الوزراء بالبلدين، وكذلك تطبيقا لمذكرة التفاهم الموقعة في الشأن الصناعي بين وزيرة التجارة والصناعة ووزير الصناعة والمعادن العراقي، والتي تمثل نقطة انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن اللقاء استعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة وحزمة الاصلاحات التشريعية والإجرائية التي اتبعتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، فضلا عن بحث إمكانية قيام الشركات المصرية بالاستثمار والتطوير والتأهيل والشراكة بالمصانع العراقية، والعروض المتاحة حالياً من الجانب العراقي، مشيراً الى ان هناك مجال كبير للتعاون في عدة قطاعات صناعية والتي ابدى الجانب العراقي اهتماما بها ومنها دباغة الجلود والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكيماويات والصناعات الدوائية.

وأكد الزلاط حرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الشراكة على الصعيدين الحكومي والخاص، في كل ما يتعلق بالاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة البيانات المطلوبة ونقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية وتذليل العقبات التي تواجه البدء في هذا التعاون، وذلك بالتنسيق الكامل بهذا الشأن مع اتحاد الصناعات والتمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

كما نقل للجانب العراقي وممثلي الشركات العراقية الحاضرة الرغبة من عدد كبير من رجال الاعمال المصريين للمساهمة في اقامة مشروعات تنموية بالسوق العراقي.

ومن جانبه اكد المهندس عمار عبد الله رئيس الوفد العراقي على اهتمام بلاده بتعميق العلاقات مع دولة مصر الشقيقة لترجمة التوافق السياسي بين قيادة البلدين الى تعاون مثمر في المجال الاقتصادي والصناعي على وجه الخصوص للاستفادة ونقل التجربة المصرية الرائدة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في ظل التطور الاقتصادي الملموس الذي تشهده مصر في شتى المجالات .

وأضاف أن الحكومة العراقية حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمجمعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تجربة المطور الصناعي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فضلا عن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب .

ومن ناحية أخرى قام الوفد العراقي برفقة مسئولين من هيئة التنمية الصناعية بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي وذلك بحضور رئيس شركة القاهرة للاستثمار المسئولة عن إدارة مدينة الروبيكي المهندس محمود محرز، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود ومحمد مهران رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية، وذلك للاطلاع على تجربة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة وسبل إدارتها، وأشاد الوفد العراقي بمستوى التكنولوجيا الحديثة المتبعة في جميع المراحل التصنيعية للجلود، والتي تحقق التكامل التام بين المصانع والورش الموجودة بالمدينة لإخراج منتج نهائي عالي الجودة بمستويات ومعايير عالمية تسمح لها بالتصدير للخارج.

هذا ومن المقرر قيام الوفد العراقي خلال الأيام المقبلة بعدة زيارات ميدانية اعدت لها الهيئة لعدد من المواقع الإنتاجية بالمناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي وكذلك مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة وتشغيل تلك المناطق والمجمعات.