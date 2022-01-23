شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يناير 2022.. وعيار 21 بـ802 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب عالمياً ومحليا، بعد أن تراجع سعر الذهب في ختام تداولات الأسبوع 3 جنيهات ويبلغ سعر الذهب في مصر 802 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر وهو العيار الرئيسي في الأسواق.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 687.42 جنبه.

عيار 21 سجل 802 جنيه.

عيار 24 سجل 916.75 جنبه.

الجنيه الذهب 6416 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله الخبير في أسواق المعادن الثمينة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدمع بالليزر سيتبعه معرفة تفاصيل إنتاج كل قطعة ذهبية متداولة في السوق وعمل سجل لها ومعرفة المحل الذي قام ببيعها إضافة إلي المشتري، وهذا من شأنه عمل تنظيمي للتداول على الذهب في السوق المصري، وكذلك التخلص من عمليات الغش في الأعيرة الذهبية المتداولة في سوق الصاغة.

وأشار إلى أن استخدام الليزر في دمغ الذهب يعني الاعتماد على أحدث تكنولوجيا دقيقة، كما يعد الدمغ بالليزر، بمثابة شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، تتضمن عددا من البيانات الخاصة بقطعة الذهب، منها تاريخ التصنيع، وعيارها الدقيق.

وأكد أن المشغولات الذهبية الجديدة بدءا من عام 2023 ستكون مدموغة بالليزر في حالة نجاح مصلحة الدمغة والموازين في وزارة التموين الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالدمغ بالليزر، وفي هذه الحالة يبدأ التجار في بيع ذهب مدموغ بالليزر ولن يتوقفوا عن شراء الذهب القديم الموجود في حوزة المواطنين المدموغ بدمغة تقليدية.