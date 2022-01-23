شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: بدء التداول على شركة نهر الخير يوم الثلاثاء بسعر 10 قروش للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة المصرية، السماح ببدء التداول على سهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير بسعر فتح (السعر المرجعي) 10 قروش للسهم، وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد وافقت يوم 29 ديسمبر الماضي، على قيد أسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية برأس مال مصدر قدره 200 مليون جنيه موزع على 2 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد.

وحددت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 يناير المقبل، على أن يعرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة، وتسكين الشركة بقطاع الخدمات والمنتجات صناعية والسيارات في ضوء أن النسبة الغالبة من إيردات نشاط الشركة ناتجه عن ممارسة نشاط الخدمات البيئية.