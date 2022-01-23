شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تنظم ورشة عمل حول "مأمونية تداول الصرف الصحى" بمشروع حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل تحت عنوان "مأمونية تداول الصرف الصحي واستدامة مشروعات حياة كريمة" بهدف ترسيخ وتوحيد مفهوم المأمونية والذي يعد المنهجية الأحدث طبقا للمتطلبات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وكذا توافقا مع التشريعات الخاصة بوزارة الصحة المصرية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في، أن مأمونية تداول مياه الصرف الصحى بعد معالجتها، تعد خطوة أساسية لضمان إعادة الاستخدام الآمن، للحفاظ علي استثمارات الدولة التى تضخها لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وشارك فى ورشة العمل عدد 6 شركات تابعة للشركة القابضة، وهم (لجيزة – المنيا – بني سويف – البحر الأحمر – أسيوط – سوهاج) كمرحلة اولي، وبحضور ممثلين عن وزارة الصحة والسكان.

وأوصت الورشة بضرورة استكمال الدعم الفني المقدم من الشركة القابضة في تنمية القدرات للموظفين لضمان التشغيل الآمن للمحطات والمحافظة علي الاستثمارات المنفقة من الدولة المصرية مع تكيف العمل لضمان تقييم المخاطر وادارتها بالنسبة للمحطات المستجدة ضمن اعمال مبادرة حياة كريمة.

وتأتى ورشة العمل التى نظمتها الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، ضمن سلسلة من ورش العمل التأهيلية للشركات التابعة فى مجال مأمونية وسلامة مياه الشرب والتداول الآمن لمياه الصرف الصحى، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.