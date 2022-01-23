شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج ووزارة البيئة تناقشان تطبيق معايير الصرف الصناعى بالمنشات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب الدكتور عيد الراجحى عضو المكتب الفنى لوزير البيئة والمهندس محمد عيسى مدير جهاز شئون البيئة بسوهاج والمهندس محمد منصور باحث بيئى والمهندس محمد حسين باحث بيئى لمناقشة تطبيق معايير الصرف الصناعى للمنشات الصناعية.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم المحافظة وجهاز شئون البيئة ومديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل جميع المشكلات التي تواجه الصرف الصناعي وعدم الموافقة على توصيل الصرف لأي منشأة صناعية سواء مخدومة بشبكة الصرف أو غير مخدومة إلا بعد موافقة هذه اللجنة هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم الدعم الفني للمصانع التى تواجه مشكلات فى تطبيق معايير الصرف الصناعى.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم خلال الاجتماع بحث كيفية الاستفادة من الحماة فى توليد الكهرباء بهدف الحفاظ على البيئة والاستفادة منها فى تشغيل محطات معالجة الصرف الصحى هذا بالإضافة إلى بحث كيفية الاستفادة من الحماة فى إنتاج السماد العضوى بعد التأكد من مطابقته للكود المصرى.