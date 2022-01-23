شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 11644 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13823 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4592 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3219 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة للصوامع والتخزين، دلتا للطباعة والتغليف، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 179.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 67 ألف سهم، 10 أسهم، 273 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 180 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 13 سهم، 73773 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة على نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وحققت الشركة 241.7 مليون جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بخسائر 7 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 3532%، وتحولت الشركة للربحية وبلغ صافي الربح قبل الضريبة بقيمة 151.1 مليون جنيه مقابل 106.5 مليون جنيه بنسبة نمو 242%.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، بيع عدد 86 وحدة سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان 2، بإجمالي مبلغ وقدره 21.7 مليون جنيه.

من جهتها قالت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير، إنها تعاقدت على تنفيذ أعمال طرق وتسويات بمشروع تنمية محور الضبعة بقيمة 17.1 مليون جنيه، وتم استلام توقيع العقد في 20 يناير الجاري.