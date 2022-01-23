شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تطوير منظومة اسطوانات البوتاجاز ساهم فى تجاوز التحديات والأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير ورفع كفاءة منظومة توفير اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي ساهم في توفير هذه السلعة الاستراتيجية بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الست الماضية وتجاوز التحديات والأزمات، لافتا إلي المتابعة والدعم الكامل الذي أعطته القيادة السياسية لهذا الملف، وأن تطوير هذه المنظومة تم جنبا الي جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقري والتي ساهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز من نحو 4.2 مليون طن سنويا في عام 2018 الي 3.6 مليون طن خلال العام 2020/2021.

وجاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لشركة الغازات البترولية ( بتروجاس) عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023.

وأوضح الملا أن قطاع البترول قام بتطوير هذه المنظومة بالكامل ورفع كفاءة عمليات استقبال البوتاجاز والنقل والشحن وتعبئة الاسطوانات والتداول والتوزيع حتى وصول السلعة للمستهلك النهائي، لافتا إلي أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة وتصحيح اليات التسعير للوقود في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة البوتاجاز وبنيتها الأساسية والتي يعد تطويرها نتاجاً للإصلاح الذى تبنته الدولة.

وأشاد الملا بالتطوير الذى شهدته العديد من مواقع انتاج وتعبئة أسطوانات البوتاجاز خلال العام الماضى في اطار برنامج شامل لتطوير كافة المواقع الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستوى من الاداء ورفع معدلات السلامة والامن الصناعي ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي فضلا عن تطوير مهارات الكوادر البشرية لتواكب التطور الحالي في منظومة التشغيل، مشيرا الي تطوير منطقة انتاج القطامية بالقاهرة الكبري كأحد اهم النماذج في هذا الشأن .

واستعرض المهندس رأفت عبدالهادي رئيس شركة بتروجاس اهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2022-2023، وحجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية ومناطق تعبئة وإنتاج وتداول اسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة و المشروعات المخططة في هذا الصدد.

وحضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، و الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات والاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.