شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة الطائف جهودها الرقابية لمتابعة التزام الأنشطة التجارية والغذائية والأسواق والمجمعات التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وجرى تنفيذ أكثر من 21 ألف جولة نفذتها البلديات الفرعية والإدارات الاشرافية، وفقاً لتوجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي.

وبينت الأمانة أن خطط الرقابة البلدية ساهمت في استمرار امتثال المرافق التجارية بالتدابير والحد من مخالفات الإجراءات، وتابعت الفرق الرقابية اعتماد ابراز تطبيق توكلنا شرطاً للدخول وتحقيق التباعد الجسدي بالملصقات الأرضية، ولبس الكمامة للعاملين والزوار، بالإضافة الى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير، كما نفذت الفرق الميدانية جولات رقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود الرقابة على المحلات التجارية، وجرى ضبط 5 تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى.

واكدت الأمانة أن تنفيذ برامج الجولات تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تأتي بالتزامن مع جولات البرنامج الرقابي اليومي الهادف الى تعزيز الامتثال وتحقيق سلامة الغذاء والالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية المطلوبة.