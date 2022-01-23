شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11722 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2048 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13904 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4619 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا 1500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بنك كريدي أجريكول مصر 179.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 67 ألف سهم، 10 أسهم، 273 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 180 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 13 سهم، 73773 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للفنادق، موافقة مجلس الإدارة على نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وحققت الشركة 241.7 مليون جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بخسائر 7 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 3532%، وتحولت الشركة للربحية وبلغ صافي الربح قبل الضريبة بقيمة 151.1 مليون جنيه مقابل 106.5 مليون جنيه بنسبة نمو 242%.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، بيع عدد 86 وحدة سكنية بمجمع رحاب كيما بمشروع امتداد أسوان 2، بإجمالي مبلغ وقدره 21.7 مليون جنيه.