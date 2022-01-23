شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تسلم جناح مدرسة الرزقة الإعدادية لاستخدامه بالتيرم الثانى بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق المبادرة الرئاسية حياة كريمة نسب إنجاز مرتفعة للغاية، بكافة قرى ومراكز المحافظات المختلفة، خاصة في الصعيد، حيث تركز على إنجاز المرافق الحيوية والتي تهم الفئات الأكبر في المجتمع.

ومن بين تلك الإنجازات السريعة والتي تعبر عن التفاعل الكبير مع طلبات المواطنين، أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن الانتهاء من جناح مدرسة الرزقة الإعدادية الجديدة نسبة ١٠٠%، بقرية بخانس مركز أبو تشت محافظة قنا وتسليمه إلى الإدارة التعليمية لاستخدامه من بداية التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي.

يشار إلى أنه يتم مواصلة استكمال أعمال البناء للمجمع الخدمي قصير بخانس بجانب استكمال أعمال تدعيم شبكات الكهرباء ومبانى خدمية بقرية بخانس ، ومرافق عامة ضمن مشروعات مركز أبو تشت بتكلفة تصل لنحو 2.7 مليار جنيه .



جناح مدرسة بخانس

وتسعى الحكومة لتوطين التنمية المستدامة فى كل ربوع مصر ولا سيما من خلال التركيز على المناطق المحرومة والتى كانت تعانى لسنوات من انعدام الخدمات العامة وعلى رأسها الصعيد، وفى هذا الإطار تواصل شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة التى تتكلف نحو 900 مليار جنيه على مراحل لخدمة 60 مليون مواطن، ولا سيما فى وجه بحرى والصعيد بهدف توطين التنمية وتوفير الخدمات والمرافق لملايين المواطنين.