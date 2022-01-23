شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم.. الأسمنت بـ 875 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23-1-2022 ، استقرارا فى أغلب الشركات، الأمر الذى يجعل السعر النهائى للمستهلك مستقر عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر ووفق رؤية شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبحسب الشعبة فأن أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها فى أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيه فى مصانع أخرى، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 جنيها وهو أقصى سعر للمستهلك.

وبالنسبة لأسعار الحديد، فإن مصانع الدرفلة المعتمدة على البيليت تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر يتراوح بين 13800 إلى 14000 ألف جنيه، لافتاً إلى أن سعر الحديد فى مصانع الدورة المتكاملة يتراوح بين 14900 إلى 15000 جنيه تسليم أرض المصنع.

ومن المقرر أن تستقبل الموانئ المصرية الأسبوع المقبل 150 ألف طن بيليت من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي من شأنه الاسهام في خفض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة بحسب "الزيني"، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة قررت في نوفمبر 2021، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.