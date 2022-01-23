شكرا لقرائتكم خبر عن كم يحرق العالم من الغاز على الشعلة سنويا؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر
وتابع التقرير، أنه هو نفس متوسط كميات الحرق خلال الأعوام العشرين السابقة ، بل إن البيانات المتاحة توضح أن متوسط كميات الغاز المحروق منذ عام 1975 وحتى اليوم شكلت نحو 6 % فقط من إجمالي كميات الغاز التي أنتجها العالم .
وأضاف التقرير، أنه لابد من التنويه بداية إلى أن بيانات حرق الغاز المتاحة في الإحصائيات العالمية " تتوزع على 61 دولة على الأقل ، منها 50 دولة وفرت Bpبياناتها السنوية بشكل تفصيلي في عام 2020 ، و 11 دولة تدخل في الإحصائيات ضمن بند ( دول أخرى ) .
وأشار التقرير إلى أنه كما أن كميات الغاز المحروق في كل دولة تختلف كثيراً عن الأخرى ، لا يمكن النظر إلى كل الدول بنفس المنظار ، إذ أن لكل دولة ظروفها الفنية والاقتصادية المختلفة .
وفيما يتعلق بتساؤل هل الأرقام المنشورة دقيقة ؟ أكد التقرير أنه لا يختلف اثنان في أن معظم ما ينشر عالمياً عن كميات الغاز المحروق في العالم ، لا يعبّر عن " قياس مباشر " لهذه الكميات ، وإن هي إلا تقديرات تتم باستخدام تقنية " الاستشعار عن بعد عبر صور الأقمار الصناعية "، ذلك أن الشركات أو الجهات المنتجة للنفط والغاز تهتم بقياس حجم إنتاجها ، لكنها قد لا تقيس كميات الغاز المحروق أو الذي يطلق إلى الجو عندما لا تكون هناك تشريعات ونواظم بيئية وقانونية تتطلب ذلك .وقد طورت الإدارة الوطنية الأمريكية للجو والمحيطات ( NOAA ) إجراءات خاصة باستخدام صور الأقمار الصناعية ( التقدير التصويري ) لتقدير كميات الغاز المحروق عالمياً ، تحت مظلة البنك الدولي الذي يقود اتفاقية الشراكة الدولية لتقليص كميات الغاز المحروق .