شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لإلغاء خطوط المحمول المسجلة باسمك دون معرفتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تطبيقه التفاعلي My NTRA، واحتوى الإصدار الجديد على العديد من المميزات والخدمات التفاعلية الجديدة، ويأتي على رأسها إضافة خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، وحدد الجهاز 5 خطوات لإلغاء خطوط المحمول المسجلة وغير معلومة للمستخدم وهي:

1- التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ البيع الخاصة بشركة المحمول التابع لها.

2- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي السارية والمسجلة بتعاقد الهاتف المحمول أو جواز السفر الساري للأجانب.

3- الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمك والغير معلومة لك.

4- اتخاذ القرار المناسب وفقًا لاحتياجاتك ولحماية حقوقك.

5- في حالة طلبك إلغاء أحد خطوط المحمول المسجلة تحت رقمك القومي تلتزم الشركة مقدمة الخدمة بإلغائه بعد سداد أي مستحقات مالية عليه بالخط (إن وجد).

يذكر أن خدمة أرقامي بتطبيق My NTRA هي الخدمة التي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري باستخدام الرقم القومي، ومن ثم التعامل على تلك الأرقام بشكل واضح من خلال منافذ البيع للمشغل الخاص بالمستخدم.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق الإصدار الأول لتطبيق My NTRA في نهاية الربع الرابع لعام 2021 والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي، وقد تصدر التطبيق آنذاك قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلًا بمتجري App Store و Play Store، حيث وصل عدد مرات تحميل التطبيق إلى أكثر من نصف مليون عملية تحميل في الشهر الأول من إطلاقه.