شكرا لقرائتكم خبر عن «موان» يبحث تحديات «تدوير النفايات» في منتدى إيكوويست والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» في معرض ومنتدى «إيكوويست» تحت إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث يهدف إلى اتباع نهج مستدام لإدارة النفايات وتبادل أفضل الممارسات حول تحديات القطاع.

ويسعى المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» إلى تحفيز الاستثمار في المرادم وتمكين المستثمرين من الاستثمار في القطاع، إضافة إلى تقديم حلول عاجلة للحد من المرادم بالمملكة، فيما يتبنى المركز الوطني لإدارة النفايات مبدأ الاقتصاد الدائري.

ويعمل المركز الوطني لإدارة النفايات على تخفيض التدهور البيئي والحد من التلوث، وذلك من خلال التخلص من المرادم وتقديم حلول فورية لاستبعاد النفايات في المملكة.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمركز في تنظيم قطاع إدارة النفايات بفاعلية للارتقاء بجودة الخدمات، عبر كامل سلسلة القيمة، إضافة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع من خلال تحفيز الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن الحد من التخلص من النفايات في المرادم، من خلال تحفيز استخدام أفضل ممارسات تقنيات استرداد الموارد، وتعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير.

وتتضمن أهداف المركز تشجيع البحث والابتكار في مجالات إعادة الاستخدام والتدوير، وتقنيات استرداد الموارد، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى تعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع.

وأكد «موان» لـ(اليوم) أن تدوير النفايات يسهم سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 120 مليار ريال بحلول عام 2035 في حال تطبيق توجيهات المركز في الاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن من النتائج المتوقعة تخفيض 73 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير نحو 60 مليون برميل نفط من استهلاك الطاقة، والمساهمة في توليد 77 ألف وظيفة.