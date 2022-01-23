شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي للسيارات راعيا رئيسيا للمهرجان السعودي للتصميم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس - بنز في المملكة حضورها المميز في دعم ورعاية أبرز الفعاليات والأحداث، التي تشهدها المملكة، مساهمةً منها في مساندة الحراك الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والرياضي، الذي تشهده بلادنا استجابةً للروح الإيجابية، التي بثتها رؤية 2030 في مختلف مجالات الحياة.

ومن هذا المنطلق، حضرت الشركة كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان السعودي للتصميم، الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم في منطقة الدرعية بمدينة الرياض، والذي يضم سلسلة من الفعاليات الهادفة والقيّمة، المثيرة لاهتمام محبي التصاميم وهواتها والمختصين والعاملين في هذا المجال. ويستمر المهرجان إلى يوم 29 يناير الجاري، ولم تقتصر مشاركة الشركة على رعاية المهرجان، بل حضرت أيضا عبر جناحها المميز، الذي شهد أحداثا مميزة مثل العرض الأول لسيارة مرسيدس - EQS الكهربائية صديقة البيئة بما يتواكب مع الفكر، الذي تتبناه المملكة، خصوصا في المدن الجديدة، التي يتم إنشاؤها بالاعتماد على المركبات ذات الانبعاث الضئيل إلى الصفر من الكربون، والتي سيتم إطلاقها في السوق السعودي خلال العام الجاري.

وبهذه المناسبة تحدث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي قائلا: «رعاية الشركة للمهرجان السعودي للتصميم تأتي امتدادا لدعم الشركة لفن التصميم من خلال رعايتها للعديد من الفعاليات في الأعوام الماضية، وفي هذا العام إلى جانب تواجدنا كشريك وراعٍ رئيسي للمهرجان، فقد حرصنا على تنفيذ جناح مميز للشركة داخل منطقة المهرجان ضم العديد من سيارات مرسيدس - بنز المميزة، حيث حرصنا على أن يكون العرض الأول لسيارة مرسيدس - EQS بالإضافة إلى سيارات أخرى جديدة أطلقتها مرسيدس - بنز مؤخرا».

ورحب ولي بكل زوار المهرجان في جناح شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات، مؤكدا أن كل أعضاء فريق الشركة المتواجد في المهرجان سوف يكونون سعداء بالإجابة عن كل الاستفسارات واستقبال الاقتراحات.