شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التوظيف في مكتبات حياة كريمة الجديدة في 10 معلومات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتعاون مع وزارة الثقافة، تعلن مؤسسة حياة كريمة عن فتح باب التوظيف (كأمين مكتبة)، وذلك بالمكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

سيتم افتتاح عدد كبير من المكتبات في 20 محافظة وهم:

سوهاج، أسيوط، البحيرة، قنا، المنيا، أسوان، الأقصر، المنوفية، الفيوم، بنى سويف، الجيزة، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، كفر الشيخ.

سيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعدادا للمقابلات الشخصية، والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

المؤهلات المطلوبة:

- مؤهل جامعي مناسب (يفضل من خريجي كلية الآداب قسم مكتبات).

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- ذكور واناث.

- استخدام الحاسب الالي وبرامج الـ office.

- مهارات بيع ممتازة.

- مهارات تواصل ممتازة.

- القدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم.

- حسن السير والسلوك.

- الشغف بالقراءة.

- لائق طبيا.

- تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث.

ارسل سيرتك الذاتية على الايميل [email protected] ( مع ضرورة ذكر اسم محافظتك في عنوان الرسالة ) ،علما أن اخر معاد لاستقبال الرسائل هو 15 فبراير 2022.