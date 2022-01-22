شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع باستثناء صعود "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.3%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.6%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، وانخفضت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%.

كما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وكذلك تراجع قطاع مواد الناء بنسبة 0.05%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه وحيدًا بنسبة 1.8%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 11731.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2208.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.39% ليغلق عند مستوى 3231.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.38% ليغلق عند مستوى 13919.86 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.83% ليغلق عند مستوى 4727.79 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 756.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 416 مليار جنيه إلى 406.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 118.3 مليار جنيه إلى 117.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.