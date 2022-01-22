شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: منظومة دمغ الذهب الجديدة في صالح المستهلك ولا تؤثر على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن المنظومة الجديدة لدمغ الذهب هي تطور طبيعى في موضوع الدمغ، وليست أمورا قاصرة على مصر فقط بل في العالم كافة، وتابع:"بدلاً من الأساليب التقليدية سنعتمد على الليزر، وهذا لا يشوه المشغول الذهبى ويحمل كافة البيانات من تاريخ التصنيع والعيار وغيرها وكل ذلك في صالح المستهلك ولن يؤثر على السعر مطلقاً".

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن ذلك يأتي في إطار الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيا، الاختام القديمة قانونية ومعتمدة ولا يوجد أي تأثير عليها في ظل المنظومة الجديدة، وتابع:"الذهب ذهب منذ عصر الفراعنة وحتى الآن وسيستمر كذلك..هل تمثال توت عنخ آمون الذى يزن طن و200 كيلو جرام تغير الآن..بالطبع لا".

وأكد "فرج"، أن المنظومة الجديدة تحمى المستهلك تماماً من أي عملية غش، ولا تشكل له أي مشاكل سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، ومن يقول خلال ذلك يروج لأشياء لا تمت للحقيقة بصلة ويفتعل أزمة من لا أزمة، وتابع:"اللى بيبيع ذهبه الآن خسران لأن الذهب بيرتفع".

من جانبه قال اللواء أحمد سليمان، مساعد وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، خلال اتصال هاتفى بالبرنامج، إن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل لصالح المواطنين والحفاظ على مصالحهم وهو ما أكد عليه وزير التموين، خلال الإعلان عن تطوير ميكنة دمغ الذهب بالليز، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة تتماشى مع المنظومة الرقمية مصر 2030، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ليست قاصرة على الدمغ فقط بل على كافة المنظومة وتطويرها.