شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مشروع "رواد 2030" يهدف لتشجيع الشباب على فكرة ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع "رواد 2030"، بوزارة التخطيط، إن البرنامج يعتمد على المشروعات القائمة على التكنولوجيا وبها إبداعات جديدة وتحمل أفكارا خارج الصندوق، وهدفه تشجيع الشباب على فكرة ريادة الأعمال، وتابعت: "نعمل على 3 محاور في مشروع رواد2030 لنشر فكرة ريادة الأعمال".

وأضافت "غادة خليل"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن البرنامج يعمل على نشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب، حتى تتقلص معدلات البطالة بينهم من خلال أفكار إبداعية قائمة على معرفة المزايا التنافسية في كل محافظة، واحتياجات المواطنين ويخرجون منها بالأفكار.

وأكدت مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، أن الوزارة تعمل على محور التعليم من أجل تطوير مهارات الشباب على عمل دراسات جدوى للمشروعات الناشئة وآليات اختبار الأفكار الجديدة، وتابعت:" نعمل على تفعيل محور التعليم في رواد 2030 من خلال بروتوكولات لدراسة الماجستير في ريادة الأعمال وتحويل الفكرة لمشروع على الأرض ونقدم لهم تعليم جيدة مع مؤسسات مرموقة".

وأشارت مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إلى أن مبادرة "المليون ريادى"، هدفها رفع كفاءة مليون شاب على ريادة الأعمال بمصر، وتابعت:"وأغير طريقة تفكير مليون مواطن في مصر في إنشاء المشروعات وأطلع منهم على الأقل 50 ألف شركة جديدة متنوعة"، مؤكدة أن الاقبال على الحملة كبير جداً.