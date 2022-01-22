شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إلتزامات على شركات المحمول أبرزها حظر إشراك المستخدمين في خدمة دون موافقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول بإتاحة الخدمات المرخص لها من الجهاز بتقديمها دون تمييز لأي سبب من الأسباب، ولا يحق لها الامتناع عن هذه الإتاحة إلا لأسباب فنية أو تنظيمية يعتمدها الجهاز، وحدد الجهاز 5 التزامات لشركات المحمول وهم:

1- تقديم خدماتها وفقًا للشروط والأحكام الموضحة في بنود التعاقد مع المستخدم والمتوافقة مع القرارات التنظيمية التي يصدرها الجهاز.

2- تقديم خدماتها لجميع المستخدمين دون أي تمييز على أي اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو صحية.

3- عدم اشتراك المستخدم في أي خدمة دون الحصول على موافقته.

4- عدم إجراء أي تغيير على أرقام المستخدم إلا وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في بنود التعاقد وبموافقة الجهاز.

5- توفير أفرع ومنافذ كافية لخدمة المستخدمين مع مراعاة انتشارهم وتوزيعهم الجغرافي.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.17%.

وسبق أن ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات الأربعة في مصر بتقديم تعويضات للمستخدمين بقيمة بلغت مليوني جنيه عن أعطال الخدمات التي وقعت خلال النصف الأول من عام 2021، بلغ إجمالي الشكاوى المقدمة إلى الجهاز عبر الخط الساخن (155) أو تطبيق واتساب أو غيرها من قنوات الاتصال 117.298 شكوى خلال النصف الأول من هذا العام، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى 92% وبلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى يومان.