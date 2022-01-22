شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 17.9 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 22-1-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم ومن أبرزها أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 21/2022 تبلغ 17,9 مليار جنيه، لتنفيذ عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بورسعيد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 21/2022 تبلغ 17,9 مليار جنيه، تمثل 5,1 من جملة الاستثمارات العامة الموزعة.

"اقتصادية قناة السويس": المنطقة مؤهلة لتصبح مركزا لصناعات الهيدروجين الأخضر

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، ونايجل توبنج ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للمؤتمر الدولي للمناخ، ووفدًا رفيع المستوى من السفارة، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة وعددٍ من ممثلي شركاء التنمية والنجاح بالمنطقة الاقتصادية، في مقر الهيئة بالسخنة، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية ومقوماتها التي جعلت منها الوجهة المفضلة للاستثمار في المنطقة، ومكامن تميزها عن نظرائها إقليميًّا ودوليًّا، وأيضًا لمناقشة الصناعات المستهدفة بالمنطقة وآليات استراتيجية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء أشار المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المنطقة من خلال موقعها المتميز على ضفتي المجرى الملاحي الأهم في العالم "قناة السويس" التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط كبوابة لإفريقيا ونقطة اتصال بين آسيا وأوروبا ومرور 12% من حركة الملاحة العالمية عبرها ما يتيح فرصًا غير مسبوقة لرفع تنافسية قناة السويس وتحويلها إلى مركزٍ عالميٍّ لتموين السفن بالوقود الأخضر المشروع الذي أُعلن عن إطلاقه قريبًا، بعد أن تلقت المنطقة عددًا من العروض العالمية لإقامته، وذلك خلال العرض التقديمي الذي قدمه رئيس المنطقة عن مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص، وكذلك المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية بما تتضمنه من حوافز استثمارية وشبكة المرافق والبنية التحتية، والصناعات المستهدف توطينها ضمن استراتيجية "خلق الفرصة" في مرحلتها الحالية "التمكين" ضمن خطة السنوات الخمس (2020/2025).

قال المهندس محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك العديد من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم بصفة عامة وعلى الحكومة المصرية بشكل خاص، مؤكداً أنه علينا أن نعترف أن هذه الجائحة ليست خاصة بالمصريين فقط، بل أثرت بالسلب على العالم أجمع فهي أمر كوني لا نستطيع التدخل أو التحكم فيه.

أضاف "البهي"، خلال مشاركته اليوم بفاعليات الجلسة الأولى للمؤتمر الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور محمد عبد السلام، أنه كان لزاماً علينا التفكير في مواجهة هذه الجائحة وتحويلها من محنة إلى منحة، موضحاً أنه أثناء الموجة الثانية لجائحة كورونا، واجهنا نقصان في الخامات ومستلزمات الإنتاج التي كان يتم استيرادها وتوقفت نتيجة للإغلاق الذي فرضته الجائحة علي العالم.

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة تفقدية بالمركز اللوجستى، ومأمورية ضرائب محرم بك، ومركز التميز الضريبى والجمركي الذى يتولى تسجيل الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة بالإسكندرية، فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين على ضوء مشروعات التطوير والتحول للنظم الإلكترونية التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.

أدار الوزير، خلال جولته الميدانية حوارات مفتوحة مع العاملين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى للتغلب عليها، والاطمئنان على حسن سير العمل.

كما استمع الوزير، فى جولته بالمركز اللوجستي التى رافقه خلالها الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى شرح من أشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، حول أداء منظومة النافذة الواحدة، كما استمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع دورى لمساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، كل أسبوع مع العاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، بحيث يتم دراسة التحديات

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، وذلك لتفعيل سبل التعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية، وتقديم الدعم لكافة الشركات الالمانية العاملة في مصر.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن مصر استطاعت توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، حيث حقق الاقتصاد المصري استقرارًا ملحوظًا ومعدلات أداء إيجابية، مشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأن الهيئة تقوم بالتواصل المستمر مع الشركات الألمانية العاملة في مصر، والشركات المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة، لعرض فرص الاستثمار والتوسع الاستثماري في المجالات محل اهتمام الشركات الألمانية والتي تتنوع في عدة مجالات.