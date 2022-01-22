شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف شركة دراية المالية من الشراء بسهم "إيكمى" والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لأخر تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، يتوزع هيكل المساهمين بين ياسر سليمان هشام الملواني بحصة 9.933%، محمود محمد شعبان سليم بحصة 6.511%، وهشام فوزي عز الدين صابر بحصة 6.270%، ووائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة بحصة 5.001%، فيما تخارج كلًا من محمد إسماعيل حسني، إيهاب سعد محمد جوهر بعدما كانت تبلغ حصتيهما 7.487%، 5.858%، على التوالي.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 765.5 مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.