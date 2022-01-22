شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف شركة دراية المالية من الشراء بسهم "إيكمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 96 لسنة 2022، بشأن إيقاف استفادة شركة دراية المالية مساهمة مقفلة من التعامل (شراءً) على الورق المالية الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز 3 أشهر من تاريخ القرار، وحظرت على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العميل على الورقة.

ووفقًا لأخر تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، يتوزع هيكل المساهمين بين ياسر سليمان هشام الملواني بحصة 9.933%، محمود محمد شعبان سليم بحصة 6.511%، وهشام فوزي عز الدين صابر بحصة 6.270%، ووائل عاصم عبد الرحمن يوسف زيادة بحصة 5.001%، فيما تخارج كلًا من محمد إسماعيل حسني، إيهاب سعد محمد جوهر بعدما كانت تبلغ حصتيهما 7.487%، 5.858%، على التوالي.

وبلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي 765.5 مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقابل 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه في عام 2020 بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 نقابل 378 مليار جنيه في العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 44%.