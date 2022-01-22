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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا: الشركات الألمانية تبحث تنفيذ استثمارات جديدة أو التوسع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن مصر استطاعت توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، حيث حقق الاقتصاد المصري استقرارًا ملحوظًا ومعدلات أداء إيجابية، مشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأن الهيئة تقوم بالتواصل المستمر مع الشركات الألمانية العاملة في مصر، والشركات المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة، لعرض فرص الاستثمار والتوسع الاستثماري في المجالات محل اهتمام الشركات الألمانية والتي تتنوع في عدة مجالات.
واتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، فضلا عن تحديد آليات عمل لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، والتنسيق المشترك لعقد فعاليات ترويجية تستهدف مجتمع الأعمال الألماني.