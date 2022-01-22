شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا: الشركات الألمانية تبحث تنفيذ استثمارات جديدة أو التوسع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، وذلك لتفعيل سبل التعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية، وتقديم الدعم لكافة الشركات الالمانية العاملة في مصر.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن مصر استطاعت توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، حيث حقق الاقتصاد المصري استقرارًا ملحوظًا ومعدلات أداء إيجابية، مشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأن الهيئة تقوم بالتواصل المستمر مع الشركات الألمانية العاملة في مصر، والشركات المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة، لعرض فرص الاستثمار والتوسع الاستثماري في المجالات محل اهتمام الشركات الألمانية والتي تتنوع في عدة مجالات.

من جانبه أشاد سفير دولة ألمانيا، بالعلاقات الوطيدة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، والإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا ، معربا عن ثقته في الاقتصاد المصري، وحرصه على استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح رغبة العديد من الشركات الألمانية في بحث الفرص الاستثمارية لتنفيذ استثمارات جديدة، أو التوسع في الاستثمار في مصر.

واتفق الجانبان على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، فضلا عن تحديد آليات عمل لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، والتنسيق المشترك لعقد فعاليات ترويجية تستهدف مجتمع الأعمال الألماني.