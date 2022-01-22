شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال ثالث أسبوع فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 791.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 13.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 421.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.2%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 316 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.
وجاء فى المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 298.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 296 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 266.3 مليون جنيه بنسبة 4.5%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 210.4 مليون جنيه، 206.1 مليون جنيه، بنسبة 3.6%، 3.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.