أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في مصر، بقيمة جنيهين في الجرام، مقارنة بتعاملات الصباح.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، قوله إن سعر الذهب كان قد ارتفع فوق 800 جنيه يوم الخميس الماضي، متأثرًا بقفزة كبيرة في سعر المعدن عالميًا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم السبت:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 عند 535 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 عند 688 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 802 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 916 جنيها للجرام.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب عند 6416 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وأنهى سعر الذهب تعاملات الأسبوع متراجعًا أمس، بنسبة بلغت 0.21% إلى 1835.3 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.