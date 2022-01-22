شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 87.89 دولار لبرنت.. و85.14 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، اليوم السبت، 87.89 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، عن التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.14 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط حققت المكاسب للأسبوع الخامسة على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة وسط مخاوف تقلص الإمدادات واستمرار قوة الطلب.

وارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط، خلال الربع الثالث من عام 2021، بنحو 1.1 مليون برميل / يوم، أي بنسبة 2.1% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 52.3 مليون برميل/ يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 3.2 مليون برميل/ يوم، أي بنسبة 6.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

في حين أعلنت الحكومة البيروفية،أنها ستقوم بتجنيد متطوعين لتنظيف الشواطئ المتضررة من تسرب حوالي 6000 برميل من النفط الخام على الساحل الأوسط لبيرو، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية.

وقالت رئيسة الأركان ميرثا فاسكيز، "نطلب من جميع الأشخاص الذين يرغبون في التعاون الطوعي الاتصال بوزارة البيئة، التي ستنظم فرق المتطوعين للتدخل بأمان وحماية، ومنحهم الآليات المناسبة حتى يتمكنوا من العمل على الشواطئ".