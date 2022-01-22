شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات بنهاية تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ802 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب، بختام تداولات الأسبوع، تراجعًا بقيمة 3 جنيهات بعد هبوط الذهب بالسوق العالمي لتسجل الأونصة 1835 دولارا مقابل 1842 دولارا، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر لتسجل هبوط لمستويات 802 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 687.42 جنبه.

عيار 21 سجل 802 جنيه.

عيار 24 سجل 916.75 جنبه.

الجنيه الذهب 6416 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله الخبير في أسواق المعادن الثمينة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الدمع بالليزر سيتبعه معرفة تفاصيل إنتاج كل قطعة ذهبية متداولة في السوق وعمل سجل لها ومعرفة المحل الذي قام ببيعها إضافة إلي المشتري، وهذا من شأنه عمل تنظيمي للتداول على الذهب في السوق المصري، وكذلك التخلص من عمليات الغش في الأعيرة الذهبية المتداولة في سوق الصاغة.

وأشار إلى أن استخدام الليزر في دمغ الذهب يعني الاعتماد على أحدث تكنولوجيا دقيقة، كما يعد الدمغ بالليزر، بمثابة شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، تتضمن عددا من البيانات الخاصة بقطعة الذهب، منها تاريخ التصنيع، وعيارها الدقيق.

وأكد أن المشغولات الذهبية الجديدة بدءا من عام 2023 ستكون مدموغة بالليزر في حالة نجاح مصلحة الدمغة والموازين في وزارة التموين الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالدمغ بالليزر، وفي هذه الحالة يبدأ التجار في بيع ذهب مدموغ بالليزر ولن يتوقفوا عن شراء الذهب القديم الموجود في حوزة المواطنين المدموغ بدمغة تقليدية.