شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 3 منافذ جديدة للتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم افتتاح 3 منافذ جديدة لمساعدة الممولين فى التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي على المنظومة الإلكترونية، وذلك بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس، مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين لتقديم الخدمة بالكفاءة المنشودة، لافتًا إلى استمرار تواجد فرق للدعم الفني، بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا.

أضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مصلحة الضرائب المصرية، مستمرة فى تقدم الدعم الفنى المجانى لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرعا للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة.

أشار "عبد القادر"، إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، كما يتم عقد ندوات توعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين .

من جانبها قالت سناء عبد المنعم مستشار رئيس المصلحة والمشرف على موسم الإقرارات، إن المصلحة قامت بتجهيز هذه المنافذ لاستقبال الممولين وتقديم الخدمة على أعلى مستوى، مضيفة أنه تم توفير عدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى اللازمة لذلك، وتوفير خدمة انترنت سريعة، بالإضافة إلى اختيار عاملين أكفاء تم تدريبهم على كافة التحديثات التى تم إجراء على المنظومة، كما تم تحديث قواعد البيانات حتى يتمكن العاملون من تقديم الحلول الفنية للممولين بكل سهولة ويسر .

وأوضحت سناء عبد المنعم، أن ممولي مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع ، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

وأكدت سناء عبد المنعم، أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.